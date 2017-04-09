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10:26 (мск), источник: НТА-Приволжье

«Тотальный диктант» прошел на площадке НГЛУ им. Добролюбова 8 апреля

Для написания «Тотального диктанта» в НГЛУ им. Добролюбова собрались около 700 человек. Им достался текст Леонида Юзефовича про Улан-Удэ.

Читали диктант традиционно известные нижегородцы: деятели культуры и науки, а также политики. Среди них: лауреат премии «ТЭФИ» Нина Зверева, министр образования Нижегородской области Сергей Наумов и министр культуры региона Сергей Горин, профессор ННГАСУ Татьяна Виноградова и другие.

Результаты работ будут загружены на сайте проекта, а также объявлены 22 апреля на церемонии награждения отличников в областной библиотеке им. Ленина.

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