«Тотальный диктант» прошел на площадке НГЛУ им. Добролюбова 8 апреля

Читали диктант традиционно известные нижегородцы: деятели культуры и науки, а также политики. Среди них: лауреат премии «ТЭФИ» Нина Зверева, министр образования Нижегородской области Сергей Наумов и министр культуры региона Сергей Горин, профессор ННГАСУ Татьяна Виноградова и другие.

Результаты работ будут загружены на сайте проекта, а также объявлены 22 апреля на церемонии награждения отличников в областной библиотеке им. Ленина.