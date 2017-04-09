«Тотальный диктант» прошел на площадке НГЛУ им. Добролюбова 8 апреля
Для написания «Тотального диктанта» в НГЛУ им. Добролюбова собрались около 700 человек. Им достался текст Леонида Юзефовича про
Для написания «Тотального диктанта» в НГЛУ им. Добролюбова собрались около 700 человек. Им достался текст Леонида Юзефовича про
Читали диктант традиционно известные нижегородцы: деятели культуры и науки, а также политики. Среди них: лауреат премии «ТЭФИ» Нина Зверева, министр образования Нижегородской области Сергей Наумов и министр культуры региона Сергей Горин, профессор ННГАСУ Татьяна Виноградова и другие.
Результаты работ будут загружены на сайте проекта, а также объявлены 22 апреля на церемонии награждения отличников в областной библиотеке им. Ленина.