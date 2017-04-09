Небольшой дождь будет идти в Иркутске на предстоящей неделе

Синоптики прогнозируют небольшой дождь в Иркутске на предстоящей рабочей неделе. Средняя температура воздуха днем будет колебаться от +4°C до +19°C. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Gismeteo.

В понедельник, 10 апреля, в Иркутске днем малооблачно. Температура днем до +4°C, ночью до -3°C. Ветер северо-западный 6 м/с.

Во вторник, 11 апреля, днем в столице Приангарья также малооблачно, возможен небольшой дождь. Температура днем +10°C, ночью -1°C. Ветер южный 3 м/с.

В среду, 12 апреля, малооблачно, небольшой дождь. Температура днем +19°C, ночью +5°C. Ветер южный 3 м/с.

В четверг, 13 апреля, в столице Приангарья малооблачно, небольшой дождь. Температура воздуха днем составит +17°C, ночью +6°C. Ветер северо-западный 5 м/с.