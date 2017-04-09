«Тотальный диктант» в Воронеже собрал около тысячи горожан

Воронеж в шестой раз присоединился к международной образовательной акции «Тотальный диктант» в субботу, 8 апреля. По предварительной информации, свою грамотность пришли проверить около тысячи горожан, сообщила региональный куратор акции Екатерина Каркоцкая.

Написать диктант можно было на 25 площадках Воронежа и области. Кроме уже привычных площадок в центре города — Никитинской библиотеки, Дома журналистов, филологического факультета и главного корпуса ВГУ — «Тотальный диктант» прошел и в новых местах: бизнес-отеле «Дегас», торговых центрах «Армада», «Арена» и «Максимир», корабле-музее «Гото-Предестинация» и других. К написанию контрольной присоединились жители Воронежской области — площадки «Тотального диктанта» открылись в Нововоронеже, Калаче, Репьевке, Новой Усмани, поселке Отрадном и селе Каширском.

Одним из «диктаторов» — чтецов «Тотального диктанта» стал артист Воронежского камерного театра Камиль Тукаев. Актер продиктовал текст диктанта участникам акции в отеле «Дегас».

— В юности мне казалось, что написать диктант проще, чем сочинение или изложение. Но со временем я понял, что фантазия всегда может помочь, а вот отсутствие грамотности ничем не прикроешь, — рассказал Камиль Тукаев. — Я очень ценю эмоциональную составляющую нашего языка, но не могу не отметить, что грамматика является невероятным помощником для артиста. Все правила орфографии, пунктуации, синтаксиса обогащают язык и помогают пробраться к смыслу текста, сделать в нем верные акценты.

Автором текста «Тотального диктанта» в 2017 году стал писатель Леонид Юзефович. Специально для диктанта он написал три эссе о городах, в которых жил: Перми, Санкт-Петербурге и Улан-Удэ. Воронежцам достался текст о столице Бурятии.

— На первый взгляд диктант кажется простым, но это иллюзия. В нем было много сложных моментов: дефисы, частица «не» с разными частями речи, приложения, — отметила заместитель декана филологического факультета ВГУ Татьяна Тернова. — Но главное в этом диктанте — не столько орфография и пунктуация, сколько его смысл. Он весь пронизан патриотическим чувством и идеями толерантности, что сегодня особенно актуально.