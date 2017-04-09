Дресс-код в Молдове: что показал опрос

Дресс-код для сотрудников отсутствует более чем в половине молдавских компаний. Как выяснила компания «Magenta Consulting», лишь 6% фирм выдает персоналу одежду с логотипом.

56% компаний и фирм нашей страны не используют дресс-код для работников. Только каждый пятый менеджер следит, как выглядят подчиненные. А 9% руководителей считают, что униформу должны носить лишь определенные сотрудники. Сотрудники 8% фирм предпочитают на работе офисный стиль. У мужчин это классический костюм с галстуком, у женщин — блузка с юбкой. И лишь 6% компаний выдают униформу всем сотрудникам.

Данные получены по результатам телефонного опроса, в котором приняли участие 402 компании. Проводили его с августа по сентябрь прошлого года. Погрешность составляет плюс/минус пять процентов.