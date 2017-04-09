Минздрав придумал новый способ борьбы с курением

Разъяснительные изображения займут большую часть поверхности пачки и будут сопровождаться текстовой информацией. Размещать их предлагается на всех товарах, содержащих никотин, в том числе упаковках электронных сигарет.

«Надеемся, что это поможет убедить людей, или хотя бы заставит их задуматься о влиянии курения на здоровье», — сказал один из авторов законопроекта Ион Шалару.

Авторы нововведения продумали 14 сюжетов для графических предупреждений. Начать их реализацию планируется в будущем году.

«Курение вызывает сердечные приступы. Думаю, что это хорошая идея. Скажу, что на меня, вероятнее всего, такие картинки повлияли бы».

Подобные правила действуют в России, Украине и Румынии. Психологи отмечают эффективность визуальной агитации.

«Такая информация направлена на эмоции, а не сознание. Вероятно, она окажет на первом этапе значительное влияние», — отметила психолог Зинаида Грибинча.



На сигаретных пачках будут размещать и телефонный номер горячей линии для тех, кто хочет отказаться от пагубной привычки.

В настоящее время на лечение пациентов, страдающих от последствий курения, тратится ежегодно более миллиона леев.