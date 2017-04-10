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09:12 (мск), источник: Моя Планета

Россия оказалась на первом месте в мире по числу кошатников

Согласно недавнему исследованию Dalia Research, 59% россиян имеет дома кошек. Таким образом, они занимают первое место в мировом рейтинге, оторвавшись от ближайшего конкурента — Украины — более чем на 10 пунктов.

Источник: AP 2017

И это не удивительно, отмечается в сообщении на сайте компании. Ведь еще императрица Елизавета Петровна отдала кошкам почетное место среди домашних любимцев ее двора. Естественно это было сделано из-за умения кошек охотиться на мышей. Сейчас около 70 котов живут в Эрмитаже, за ними ухаживают как администрация музея, так и посетители. Ну, а 1 марта в России отмечается «День кошек».

Третье место заняли США (45%), также в число лидеров вошли Бельгия (43%), Аргентина (41%), а также Чили, Италия, Малайзия, ОАЭ (по 40%).

Тогда как в России больше всего владельцев кошек, Малайзия может похвастаться самым высоким процентом людей с тремя или более кошками дома. А еще там есть город Кучинг, который местные называют не иначе как «Кошачий город».

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