Россия оказалась на первом месте в мире по числу кошатников

И это не удивительно, отмечается в сообщении на сайте компании. Ведь еще императрица Елизавета Петровна отдала кошкам почетное место среди домашних любимцев ее двора. Естественно это было сделано из-за умения кошек охотиться на мышей. Сейчас около 70 котов живут в Эрмитаже, за ними ухаживают как администрация музея, так и посетители. Ну, а 1 марта в России отмечается «День кошек».

Третье место заняли США (45%), также в число лидеров вошли Бельгия (43%), Аргентина (41%), а также Чили, Италия, Малайзия, ОАЭ (по 40%).