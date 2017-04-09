Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте
Эксперты объяснили, почему на удар США не ответили российские ПВО
Во время удара США на сирийской базе находились военные России
Мнение: как Россия ответит на теракт
В моду вошел шробинг: что это такое (фото)
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
Пост мамы в соцсети спас жизнь ее ребенку
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
Сантехников обяжут работать по ночам
В США сказали, из-за чего может начаться ядерная война с Россией
СМИ: в Израиле умер известный русский писатель
16-летняя Соня Киперман сразила всех, выйдя в свет (фото)
Яна Рудковская вышла в свет в необычном мини-платье (фото)
СМИ: 51-летняя Синди Кроуфорд показала "дряблый" живот
СМИ: жена Николаева резко ответила своим критикам
«Урал» и КАВЗ создали очень красивую вахтовку
Как парковаться, чтобы не поцарапали машину
Фоторепортажи
10Последствия циклона «Дебби»
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
10:58 (мск), источник: AmurMedia.ru

А сила, брат, в красоте: хабаровчанин стал первым в категории «Экстремальный бодибилдинг»

Хабаровск, 9 апреля, AmurMedia.

Хабаровчанин Андрей Грачев стал победителем в категории «Экстремальный бодибилдинг» в Открытом кубке Приморского края по бодибилдингу.

Соревнования прошли во Владивостоке 8 апреля на сцене клуба Underground. После выступления многочисленных представительниц прекрасного пола в номинациях фитнес-бикини и бодифитнес, к делу приступили мужчины. Любительская номинация пляжный бодибилдинг была разделена на две категории: до 174 см и свыше 174 см. А профессионалы соревновались в классическом и экстремальном бодибилдинге.

Экстремальный бодибилдинг:

Первое место: Грачёв Андрей (Хабаровск) № 76.

Второе место: Мининков Алексей (Артем) № 82.

Третье место: Павлов Денис (Владивосток) № 79.

Победители в пляжном бодибилдинге.

Категория до 174 см:

Первое место: Шаторный Алексей (Уссурийск) № 51.

Второе место: Татарчук Дмитрий (Владивосток) № 55.

Третье место: Васильев Велислава (Владивосток) № 52.

Категория свыше 174 см.

Первое место: Афон Владимир (Владивосток) № 58.

Третье место: Рыженко Константин (Владивосток) № 59.

Второе место: Казаков Денис (Находка) № 65.

Классический бодибилдинг:

Первое место: Сорокин Никита (Владивосток) № 74.

Второе место: Самойленко Андрей (Владивосток) № 72.

Третье место: Шевченко Алексей (Владивосток) № 75.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Анонсы событий Хабаровского края на воскресенье, 9 апреля
Глава МИД ФРГ: без России решить конфликт в Сирии не удастся
МИД РФ прокомментировал отмену визита Бориса Джонсона в Москву
В Совфеде назвали саботажем заявление Хейли об уходе Асада
СМИ: в Испании по запросу США задержан российский программист
СМИ: ударная группа ВМС США отправится к Корейскому полуострову
МЧС открыло горячую линию после взрыва газа в доме в Таганроге
В Южной Осетии стартовали президентские выборы
Спорт
Гонщик «Формулы-1» Хэмилтон выиграл Гран-при Китая, Квят сошел Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Мерседес» Льюис Хэмилтон стал победителем гонки Гран-при Китая
Авто
«Урал» и КАВЗ создали очень красивую вахтовку В августе Группа ГАЗ планирует представить «вахтовый автобус повышенной комфортности» на шасси «Урал-Next»
Hi-Tech
iPhone 8 впервые «засветился» в сети В сеть «утекли» изображения iPhone 8. Вопрос: стоит ли им доверять
Кино
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте 10 апреля на телеэкраны вернется мексиканский телехит 90-х. 65-летняя Мария Сорте, исполнившая главную роль в теленовелле, рассказала «Кино Mail.Ru» о поклонниках из России, карьере в Голливуде и любви к профессии
Недвижимость
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
В Думе не поддержали налоговые льготы на средства капремонта
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
В Москве построят много съемного государственного жилья
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы Наталья Фриске сопроводила свой трогательный поздравительный пост видеоколлажем с фотографией беременной Жанны и снимками маленького Платона.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь