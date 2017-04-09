А сила, брат, в красоте: хабаровчанин стал первым в категории «Экстремальный бодибилдинг»

Соревнования прошли во Владивостоке 8 апреля на сцене клуба Underground. После выступления многочисленных представительниц прекрасного пола в номинациях фитнес-бикини и бодифитнес, к делу приступили мужчины. Любительская номинация пляжный бодибилдинг была разделена на две категории: до 174 см и свыше 174 см. А профессионалы соревновались в классическом и экстремальном бодибилдинге.

Экстремальный бодибилдинг:

Первое место: Грачёв Андрей (Хабаровск) № 76.

Второе место: Мининков Алексей (Артем) № 82.

Третье место: Павлов Денис (Владивосток) № 79.

Победители в пляжном бодибилдинге.

Категория до 174 см:

Первое место: Шаторный Алексей (Уссурийск) № 51.

Второе место: Татарчук Дмитрий (Владивосток) № 55.

Третье место: Васильев Велислава (Владивосток) № 52.

Категория свыше 174 см.

Первое место: Афон Владимир (Владивосток) № 58.

Третье место: Рыженко Константин (Владивосток) № 59.

Второе место: Казаков Денис (Находка) № 65.

Классический бодибилдинг:

Первое место: Сорокин Никита (Владивосток) № 74.

Второе место: Самойленко Андрей (Владивосток) № 72.

Третье место: Шевченко Алексей (Владивосток) № 75.