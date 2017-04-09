А сила, брат, в красоте: хабаровчанин стал первым в категории «Экстремальный бодибилдинг»

Соревнования прошли во Владивостоке 8 апреля на сцене клуба Underground. После выступления многочисленных представительниц прекрасного пола в номинациях фитнес-бикини и бодифитнес, к делу приступили мужчины. Любительская номинация пляжный бодибилдинг была разделена на две категории: до 174 см и свыше 174 см. А профессионалы соревновались в классическом и экстремальном бодибилдинге.
Экстремальный бодибилдинг:
Первое место: Грачёв Андрей (Хабаровск) № 76.
Второе место: Мининков Алексей (Артем) № 82.
Третье место: Павлов Денис (Владивосток) № 79.
Победители в пляжном бодибилдинге.
Категория до 174 см:
Первое место: Шаторный Алексей (Уссурийск) № 51.
Второе место: Татарчук Дмитрий (Владивосток) № 55.
Третье место: Васильев Велислава (Владивосток) № 52.
Категория свыше 174 см.
Первое место: Афон Владимир (Владивосток) № 58.
Третье место: Рыженко Константин (Владивосток) № 59.
Второе место: Казаков Денис (Находка) № 65.
Классический бодибилдинг:
Первое место: Сорокин Никита (Владивосток) № 74.
Второе место: Самойленко Андрей (Владивосток) № 72.
Третье место: Шевченко Алексей (Владивосток) № 75.