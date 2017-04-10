Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер Дон Риклз из «Баек из склепа» и «Сумеречной зоны»
Эксперты объяснили, почему на удар США не ответили российские ПВО
Порошенко выразил опасения в связи с возможными действиями России
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы
Мелания Трамп надела платье «со смыслом» на важную встречу
Гжельский завод выпустил партию фигурок ЖдунаСтатуэтку назвали Гждун
Пост мамы в соцсети спас жизнь ее ребенку
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми
Власти ужесточат расчет оплаты общедомовых нужд
25 простых идей по обновлению интерьера кухни
Россия и США на грани боевых действий – Медведев
В США о причинах возможной ядерной войны с РФ
В моду вошел шробинг: что это такое (фото)
В моду вошла седина, но необычная (фото)
СМИ узнали, какой ответ на удары США в Сирии приготовила Москва
РФ создает «Порубщик» для подавления ПВО врага
«Урал» и КАВЗ создали очень красивую вахтовку
Как парковаться, чтобы не поцарапали машину
Фоторепортажи
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
10Последствия циклона «Дебби»
12США нанесли ракетный удар по Сирии
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
09:08 (мск), источник: Моя Планета

Найдена самая древняя зубная пломба

Археологами обнаружена пара запломбированных передних зубов, возраст находки — 13 000 лет.

Два верхних центральных резца, принадлежащих одному человеку, были обнаружены на участке Рипаро Фредьян около Лукки в северной Италии. Каждый зуб имеет большое отверстие, которое простирается глубоко вниз в камеру пульпы зуба, рассказывает New Scientist.

Археолог Стефано Бенацци и его команда использовали различные способы, чтобы внимательно рассмотреть внутреннюю часть отверстий и обнаружить ряд крошечных горизонтальных меток на стенах. Предполагается, что они были просверлены и увеличены, вероятно, небольшими каменными инструментами. Подобные отметки, но гораздо более древние, уже однажды были обнаружены этим же ученым — тогда это стало доказательством наличия стоматологических навыков в каменном веке.

Но эта находка содержит следы инноваций той эпохи.

Читайте также
Российские ученые создали вечные «антикариесные» нанопломбы

Отверстия в зубах содержат битум со следами различных трав и волос, предназначение которых не совсем понятно, но ученые полагают, что это не остатки пищи, а специальные добавки в пломбу.

Клаудио Туниз, археолог и австралийского Вуллогонского университета, предположил, что битум использовался в роли антисептика, так же как и пчелиный воск в других менее древних находках. По его словам, эта находка говорит о том, что человечество было способно лечить зубы задолго до постоянного применения в пищу таких продуктов, как мед и крупы, из-за которых и возникали проблемы с зубами.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Атлантике зафиксирована волна рекордной высоты
Великобритания планирует ввести новые санкции против России
Террорист в Стокгольме действовал по «приказу» ИГИЛ
ЕС отнесся с пониманием к ракетному удару США по Сирии
В России могут внести коррективы в Правила дорожного движения
В Пекине обещают вознаграждение за информацию о шпионах
Стали известны предварительные результаты выборов в Южной Осетии
При пожаре в казанском Храме всех религий погиб человек
Спорт
Овечкин стал лучшим снайпером «Вашингтона» 12-й сезон подряд Российский форвард забросил 33 шайбы по итогам регулярного чемпионата НХЛ и разделил первое место по этому показателю в команде с Ти Джеем Оши
Авто
«Урал» и КАВЗ создали очень красивую вахтовку В августе Группа ГАЗ планирует представить «вахтовый автобус повышенной комфортности» на шасси «Урал-Next»
Hi-Tech
iPhone 8 впервые «засветился» в сети В сеть «утекли» изображения iPhone 8. Вопрос: стоит ли им доверять
Кино
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте 10 апреля на телеэкраны вернется мексиканский телехит 90-х. 65-летняя Мария Сорте, исполнившая главную роль в теленовелле, рассказала «Кино Mail.Ru» о поклонниках из России, карьере в Голливуде и любви к профессии
Недвижимость
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
На рынок жилья Петербурга вывели сразу 50 новостроек
Сантехников обяжут работать по ночам
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Леди
7 моделей солнцезащитных очков, которые в моде в этом сезоне Главное вовремя остановиться: ограничиться одной парой и не растеряться в множестве вариантов — очень непросто
Дети
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы Наталья Фриске сопроводила свой трогательный поздравительный пост видеоколлажем с фотографией беременной Жанны и снимками маленького Платона.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь