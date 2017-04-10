Найдена самая древняя зубная пломба
Археологами обнаружена пара запломбированных передних зубов, возраст находки — 13 000 лет.
Археологами обнаружена пара запломбированных передних зубов, возраст находки — 13 000 лет.
Два верхних центральных резца, принадлежащих одному человеку, были обнаружены на участке Рипаро Фредьян около Лукки в северной Италии. Каждый зуб имеет большое отверстие, которое простирается глубоко вниз в камеру пульпы зуба, рассказывает New Scientist.
Археолог Стефано Бенацци и его команда использовали различные способы, чтобы внимательно рассмотреть внутреннюю часть отверстий и обнаружить ряд крошечных горизонтальных меток на стенах. Предполагается, что они были просверлены и увеличены, вероятно, небольшими каменными инструментами. Подобные отметки, но гораздо более древние, уже однажды были обнаружены этим же ученым — тогда это стало доказательством наличия стоматологических навыков в каменном веке.
Но эта находка содержит следы инноваций той эпохи.
Отверстия в зубах содержат битум со следами различных трав и волос, предназначение которых не совсем понятно, но ученые полагают, что это не остатки пищи, а специальные добавки в пломбу.
Клаудио Туниз, археолог и австралийского Вуллогонского университета, предположил, что битум использовался в роли антисептика, так же как и пчелиный воск в других менее древних находках. По его словам, эта находка говорит о том, что человечество было способно лечить зубы задолго до постоянного применения в пищу таких продуктов, как мед и крупы,