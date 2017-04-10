Найдена самая древняя зубная пломба

Два верхних центральных резца, принадлежащих одному человеку, были обнаружены на участке Рипаро Фредьян около Лукки в северной Италии. Каждый зуб имеет большое отверстие, которое простирается глубоко вниз в камеру пульпы зуба, рассказывает New Scientist.

Археолог Стефано Бенацци и его команда использовали различные способы, чтобы внимательно рассмотреть внутреннюю часть отверстий и обнаружить ряд крошечных горизонтальных меток на стенах. Предполагается, что они были просверлены и увеличены, вероятно, небольшими каменными инструментами. Подобные отметки, но гораздо более древние, уже однажды были обнаружены этим же ученым — тогда это стало доказательством наличия стоматологических навыков в каменном веке.