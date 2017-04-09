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13:32 (мск), источник: Sputnik.by

Более 640 фур стоят в очередях на границах Беларуси

Самые большие очереди традиционно на литовском направлении: в ПП «Каменный Лог» стоят 230 машин.

МИНСК, 9 апр — Sputnik. Около 640 большегрузных автомобилей ожидают выезда из Беларуси в пунктах пропуска на границе с Европейским союзом, свидетельствуют данные Государственного пограничного комитета республики.

Ранее в ЕС сообщили, что порядок охраны границ Евросоюза будет ужесточен, из-за чего проверка граждан и транспорта в пунктах пропуска может занять больше времени.

В настоящее время на границах с ЕС на территории Беларуси стоят около 640 фур. Самые большие очереди на литовском направлении: в ПП «Каменный Лог» стоят 230 машин, в «Котловке» — 70, в «Бенякони» — 74, в «Привалке» — 82.

В Латвию в ПП «Григоровщина» выезда ждут 75 фур, в «Урбанах» — 15, в Польшу в «Брузгах» — 42, в «Козловичах» — 20.

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