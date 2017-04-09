Пропавшего 5-летнего мальчика из Башкирии нашли за час

В Учалах за час нашли мальчика, пропавшего на воскресной ярмарке.

Тревожное сообщение о пропаже ребенка появилось в группе «Подслушано Учалы». Испуганные родители написали, мол, пошли на базар всей семьей, а их 5-летний сынишка Рифкат пропал. Запись собрала десятки репостов уже за несколько минут.

К счастью, малыша нашли уже через час поисков. Оказалось, что мальчик попросту отстал от родителей и ушел гулять по городской площади. Сейчас с ним все порядке — Рифката уже передали испуганной маме.