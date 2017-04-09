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12:12 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Лыжник поджег себя на фестивале GrelkaFest в Кемеровской области

Мужчина получил ожоги второй степени и приз как лучший райдер на конкурсе Pool & Ride Contest.

Лыжник, прыгнувший в бассейн в горящем костюме ангела, получил приз на Pool & Ride Contest, проходившем 8 апреля в рамках фестиваля GrelkaFest на базе отдыха Шерегеш в Кемеровской области, сообщают организаторы мероприятия и очевидцы.

Мужчина получил ожоги спины второй степени и 20 тысяч рублей как лучший райдер. В рамках конкурса Pool & Ride Contest лыжники в карнавальных костюмах, разогнавшись, прыгали в бассейн.

Очевидцы утверждают, что поджегший себя участник сам выбрался из воды, однако ему потребовалась помощь медиков, и для него вызвали «скорую».

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