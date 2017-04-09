Лыжник поджег себя на фестивале GrelkaFest в Кемеровской области

Лыжник, прыгнувший в бассейн в горящем костюме ангела, получил приз на Pool & Ride Contest, проходившем 8 апреля в рамках фестиваля GrelkaFest на базе отдыха Шерегеш в Кемеровской области, сообщают организаторы мероприятия и очевидцы.

Мужчина получил ожоги спины второй степени и 20 тысяч рублей как лучший райдер. В рамках конкурса Pool & Ride Contest лыжники в карнавальных костюмах, разогнавшись, прыгали в бассейн.

Очевидцы утверждают, что поджегший себя участник сам выбрался из воды, однако ему потребовалась помощь медиков, и для него вызвали «скорую».