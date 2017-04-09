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12:51 (мск), источник: РИА Новости

Социальные сети делают детей несчастнее, выяснили ученые

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Британские ученые из Университета Шеффилда доказали, что чем больше времени дети проводят в социальных сетях, тем более несчастными они себя чувствуют почти во всех аспектах своей жизни.

Согласно исследованию, подготовленному для института The IZA Institute of Labor Economics, нахождение в социальных сетях даже на протяжении часа снижает на 14 процентов вероятность того, что дети будут полностью довольны своей жизнью. Даже жизнь с одним родителем влияет на благополучие ребенка в три раза меньше, отмечают ученые.

Дети, которые больше времени проводят в Facebook и Instagram, чувствуют себя менее счастливыми в том, что касается их успеваемости в школе, внешности и семьи. При этом дети, активно пользующиеся соцсетями, в большей степени удовлетворены отношениями с друзьями.

Кроме того, пользование соцсетями сильнее влияет на благополучие девочек, нежели чем мальчиков, выяснили исследователи.

Сотрудник Университета Шеффилда Филип Пауэлл и его коллеги отобрали четыре тысячи детей в возрасте от 10 до 15 лет и попросили их оценить по семибалльной шкале, насколько они довольны разными сферами своей жизни.

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