На Евровидение-2017 приедут около 20 тысяч иностранцев

КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Международный песенный конкурс Евровидение-2017, который пройдет в Киеве в мае, обещает быть массовым. В украинскую столицу приедет около 20 тысяч иностранных гостей. Об этом сообщает «Украинское радио».

В Киев для Евровидения везут кресла со стадиона «Арена Львов»

По словам вице-премьер-министра Украины Вячеслава Кириленко, европейцы будут ехать к нам смело и с большим удовольствием.

«Мы ожидаем до 20 тысяч иностранных гостей в течение двух недель событий Евровидения», — убежден вице-премьер.

Также Кириленко отметил, что подготовка к конкурсу идет по плану, и Украина проведет конкурс на высшем уровне.