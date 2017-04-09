На Евровидение-2017 приедут около 20 тысяч иностранцев
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КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Международный песенный конкурс Евровидение-2017, который пройдет в Киеве в мае, обещает быть массовым. В украинскую столицу приедет около 20 тысяч иностранных гостей. Об этом сообщает «Украинское радио».
По словам
«Мы ожидаем до 20 тысяч иностранных гостей в течение двух недель событий Евровидения», — убежден
Также Кириленко отметил, что подготовка к конкурсу идет по плану, и Украина проведет конкурс на высшем уровне.
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