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13:39 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

На Евровидение-2017 приедут около 20 тысяч иностранцев

Как отметил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко, подготовка к песенному конкурсу Евровидение-2017 идет по плану, и Украина проведет его на высшем уровне.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Международный песенный конкурс Евровидение-2017, который пройдет в Киеве в мае, обещает быть массовым. В украинскую столицу приедет около 20 тысяч иностранных гостей. Об этом сообщает «Украинское радио».

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По словам вице-премьер-министра Украины Вячеслава Кириленко, европейцы будут ехать к нам смело и с большим удовольствием.

«Мы ожидаем до 20 тысяч иностранных гостей в течение двух недель событий Евровидения», — убежден вице-премьер.

Также Кириленко отметил, что подготовка к конкурсу идет по плану, и Украина проведет конкурс на высшем уровне.

Ранее вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко сообщил, что на мероприятия Евровидения-2017 уже проданы более 27 тысяч билетов, из них половину купили украинцы.

Комментарии
1
Оксана Поддубная
Украинцы давно знают - хочешь завалить какое-нибудь дело, поручи его Кириленко..((
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