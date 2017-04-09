Стало известно о срыве еще одного русского диктанта в Украине

В субботу, 8 апреля, активисты Национального Корпуса вместе с другими патриотическими силами в стенах Николаевского художественного русского драматического театра сорвали проведение акции «Тотальный диктант» по русскому языку.

Об этом говорится на странице Национального Корпуса в Facebook.

«К организации диктанта были привлечены также представители псевдореспублик “ЛДНР”. Весь этот шабаш был создан с главной целью — попытаться повлиять на мнение украинцев и разжечь ненависть у людей к Украине. Поэтому Национальный Корпус с другими патриотическими силами города без колебаний решили помешать этому», — отмечается в сообщении.

По словам активистов, им в лицо бросали бумагу и отказывались с ними говорить.

«Когда активисты предложили вместе написать диктант, в рамках закона, то участники “Тотального диктанта” стали игнорировать предложение, а потом и вовсе покинули помещение и разошлись», — рассказали в Национальном Корпусе.