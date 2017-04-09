В Башкирии продолжаются рейды ГИБДД

В республике продолжаются уже традиционные профилактические рейды ГИБДД.

Так, только за первую ночь с пятницы на субботу автоинспекторы Башкирии задержали 115 пьяных водителей. 124 водителей поймали когда те пытались выехать на встречку.

— Такие нарушители — наиболее опасная социальная группа участников дорожного движения. Борьбу с ними мы будем проводить постоянно. На другой чаше весов находится жизнь и здоровье добропорядочных водителей и пешеходов, — заявил в своем блоге главный гаишник Башкирии Динар Гильмутдинов.