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15:16 (мск), источник: Комсомольская правда

Погода на понедельник: в Башкирии похолодает

Начало недели будет пасмурным.

Башкирию ждет прохладный понедельник.

Не успели жители республики как следует насладиться солнечной погодой, а она уже уходит.

По прогнозам синоптиков в понедельник небо над Башкирией затянут хмурые тучи. Днем столбик термометра будет показывать всего 5 градусов выше нуля, а ночью и вовсе упадет до -4. Ветер север-западный, слабый — до 3 м/с.

В столице республики будет чуть теплее — днем +6, а ночью до -2 градусов. Солнца, к сожалению, все также не будет.

Но расстраиваться не стоит, прохладная погода надолго не задержится — солнце появится из-за туч уже во вторник.

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