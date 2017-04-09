Погода на понедельник: в Башкирии похолодает

Башкирию ждет прохладный понедельник.

Не успели жители республики как следует насладиться солнечной погодой, а она уже уходит.

По прогнозам синоптиков в понедельник небо над Башкирией затянут хмурые тучи. Днем столбик термометра будет показывать всего 5 градусов выше нуля, а ночью и вовсе упадет до -4. Ветер север-западный, слабый — до 3 м/с.

В столице республики будет чуть теплее — днем +6, а ночью до -2 градусов. Солнца, к сожалению, все также не будет.