Погода на понедельник: в Башкирии похолодает
Начало недели будет пасмурным.
Начало недели будет пасмурным.
Башкирию ждет прохладный понедельник.
Не успели жители республики как следует насладиться солнечной погодой, а она уже уходит.
По прогнозам синоптиков в понедельник небо над Башкирией затянут хмурые тучи. Днем столбик термометра будет показывать всего 5 градусов выше нуля, а ночью и вовсе упадет до -4. Ветер
В столице республики будет чуть теплее — днем +6, а ночью до -2 градусов. Солнца, к сожалению, все также не будет.
Но расстраиваться не стоит, прохладная погода надолго не задержится — солнце появится