Капризная погода ожидает жителей Краснодарского края на предстоящей неделе

Предстоящая неделя в Краснодаре готовит горожанам переменчивую погоду. К сожалению, такого тепла, которое стояло большую часть предыдущей недели, ждать пока не приходится. Облачность и 11−12 тепла — в понедельник и вторник. Со среды по субботу температура воздуха составит 14−16 выше нуля. В пятницу возможен дождь. К выходным столбик термометра немного опустится — до 14 тепла. По утрам — от 7 до 13 выше нуля.

В Анапе погода всю неделю будет облачной или пасмурной. Но ожидаются и ясные дни. От 9 до 10 тепла в понедельник и вторник, затем до конца недели температура воздуха будет держаться в пределах 12 градусов выше нуля. До 15 — лишь в четверг.

Похожая погодная картина будет в Геленджике — до 10 в понедельник и вторник. От 11 до 13 тепла со среды по пятницу. У выходным похолодает снова до 10−11 выше нуля. В пятницу возможен кратковременный дождь. Температура морской воды — 10 градусов тепла.

В Сочи в первые два дня недели возможен небольшой дождь и до 10 тепла. Затем потеплеет — в четверг и пятницу синоптики прогнозируют до 17 выше нуля. Дожди ожидаются в понедельник, пятницу и субботу. К выходным — до 14 выше нуля. Вода в море постепенно теплеет — 12 градусов выше нуля.