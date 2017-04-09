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15:34 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Временные автобусные маршруты с заездами на кладбища запустят в Краснодаре с 10 апреля

Краснодар, 9 апреля, KrasnodarMedia. В Краснодаре с 10 апреля вводится дополнительный автобусный маршрут, который будет курсировать от Центральной аллеи Славянского кладбища до улицы Круговой, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодара.

С 10 апреля начнет работу специальный временный автобусный маршрут «Центральная аллея Славянского кладбища — ул. Круговая».

— В эти весенние дни горожане стремятся навести порядок на могилах своих близких, и поскольку далеко не у всех есть возможность добраться на отдаленные территории, такие, как участок «Заполярный», ежегодно по решению администрации города водится специальный временный маршрут, — рассказали в городском департаменте транспорта, организации дорожного движения и окружающей среды.

Также, в канун дня поминовения усопших, Радоницы, с 19 по 25 апреля с 9 до 17 часов будут работать пять специальных временных маршрутов общественного транспорта: один троллейбусный и четыре автобусных.

Троллейбусный:

«Стадион “Кубань” — ул. Круговая».

Автобусные:

«Улица имени Калинина — Славянское кладбище».

«Улица 3-я Целиноградская — Славянское кладбище».

«Комсомольский микрорайон — Славянское кладбище».

«Улица Гидростроителей — Славянское кладбище».

Стоимость проезда также составит 23 рубля.

Будет увеличено и число трамвайных вагонов на маршрутах в Славянском микрорайоне. На них будут размещены соответствующие трафареты.

Кроме того, возрастет количество единиц подвижного состава на всех регулярных муниципальных маршрутах, по которым ведется подвоз пассажиров в район кладбищ, расположенных на территории города, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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