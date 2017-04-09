Временные автобусные маршруты с заездами на кладбища запустят в Краснодаре с 10 апреля

С 10 апреля начнет работу специальный временный автобусный маршрут «Центральная аллея Славянского кладбища — ул. Круговая».

— В эти весенние дни горожане стремятся навести порядок на могилах своих близких, и поскольку далеко не у всех есть возможность добраться на отдаленные территории, такие, как участок «Заполярный», ежегодно по решению администрации города водится специальный временный маршрут, — рассказали в городском департаменте транспорта, организации дорожного движения и окружающей среды.

Также, в канун дня поминовения усопших, Радоницы, с 19 по 25 апреля с 9 до 17 часов будут работать пять специальных временных маршрутов общественного транспорта: один троллейбусный и четыре автобусных.

Троллейбусный:

«Стадион “Кубань” — ул. Круговая».

Автобусные:

«Улица имени Калинина — Славянское кладбище».

«Улица 3-я Целиноградская — Славянское кладбище».

«Комсомольский микрорайон — Славянское кладбище».

«Улица Гидростроителей — Славянское кладбище».

Стоимость проезда также составит 23 рубля.

Будет увеличено и число трамвайных вагонов на маршрутах в Славянском микрорайоне. На них будут размещены соответствующие трафареты.