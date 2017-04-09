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16:20 (мск), источник: Newtimes.kz

Нашлась без вести пропавшая 16-летняя студентка из Темиртау

Полиция Темиртау нашла 16-летнюю студентку темиртауского политехнического колледжа, которая с 10 февраля числилась без вести пропавшей, передает МИА «Казинформ».

Источник: Newtimes.kz

Полиция Темиртау нашла 16-летнюю студентку темиртауского политехнического колледжа, которая с 10 февраля числилась без вести пропавшей, передает МИА «Казинформ».

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Несовершеннолетняя в феврале ушла из общежития и назад не вернулась. Сотрудники отдела уголовного розыска нашли ее у знакомых. Полицейским она рассказала, что не хочет учиться в колледже и вообще не нуждается в получении образования. Полицейские Восточного отдела полиции УВД Темиртау вернули ее в общежитие.

«Девушка — сирота, воспитанница детского дома. Мы убеждаем ее, что образование и специальность поможет ей получить профессию, которая в будущем даст ей возможность зарабатывать на жизнь», — говорит заместитель директора колледжа по воспитательной работе Кайрат Оспанов.

Несмотря на негативное отношение девушки к учебе, администрация колледжа не стала ее отчислять. Девушка по-прежнему живет в общежитии и посещает занятия.

«Комиссия при акимате по защите прав несовершеннолетних рассмотрит вопрос в отношении нее как лица, уклоняющегося от обучения. При худшем сценарии ее могут отправить в спецшколу для трудных подростков. В учреждении для несовершеннолетних с девиантным поведением есть условия для обучения и проживания», — отметил Кайрат Оспанов.

Как дополнила заместитель директора колледжа по учебной работе Батима Аскарова, девочка доставляет хлопоты не только полиции, но и педагогам.

«Она не учится. Не хочет. Занятия посещает редко. Мы душой болеем за каждого учащегося, поскольку среди наших воспитанников есть сироты», — говорит Батима Аскарова.

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