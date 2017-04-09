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15:12 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Челябинске неделя начнется с дождя

Утром в понедельник, 10 апреля, синоптики прогнозируют в областном центре пасмурную погоду и небольшой дождь, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Источник: Reuters

Тучи рассеются во второй половине дня, воздух в Челябинске прогреется до плюс 9 градусов. Ожидается слабый юго-восточный, юго-западный ветер, порывы до 10 метров в секунду.

В ночь с понедельника на вторник столбик термометра опустится до минус двух градусов, но днем снова потеплеет — ожидается 8−9 градусов. В целом, на неделе челябинцев ждет малооблачная погода с дневными температурами до плюс 13 градусов.

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