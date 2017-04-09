В Челябинске неделя начнется с дождя
Утром в понедельник, 10 апреля, синоптики прогнозируют в областном центре пасмурную погоду и небольшой дождь, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Утром в понедельник, 10 апреля, синоптики прогнозируют в областном центре пасмурную погоду и небольшой дождь, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Тучи рассеются во второй половине дня, воздух в Челябинске прогреется до плюс 9 градусов. Ожидается слабый
В ночь с понедельника на вторник столбик термометра опустится до минус двух градусов, но днем снова потеплеет — ожидается 8−9 градусов. В целом, на неделе челябинцев ждет малооблачная погода с дневными температурами до плюс 13 градусов.