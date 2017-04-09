Стало известно, кому Ломаченко посвятил победу над Сосой в США (Видео)

«В первую очередь, я хотел бы поблагодарить всех, кто поддерживал, кто смотрел нас сегодня. Посвятить эту победу я хотел бы своему другу, которого убили в день этого боя пару лет назад — Сергею Лащенко. Я всегда его помню, он всегда будет в моем сердце. Я любил его и люблю, как друга и брата. Привет его жене и сыну. Спасибо папе, всему тренерскому составу, психологу, который проделал большую работу. Спасибо всем, кто были рядом со мной последние два месяца перед боем, готовились вместе со мной, прошли огонь и воду, медные трубы мы проходим сейчас вместе. Спасибо моей семье, которая ждет в Украине, всем украинцам, которые встали в 5 утра. Хотел бы передать привет своему самому большому фанату — своей бабушке. Она всегда смотрит меня по телевизору, я прихожу к ней, она говорит: “Василек, тебя показывали по телевизору”. Бабушка, привет!», — рассказал Василий Ломаченко.