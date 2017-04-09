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15:59 (мск), источник: РИА Новости

Тысячи людей собрались на памятную манифестацию в Стокгольме

СТОКГОЛЬМ, 9 апр — РИА Новости, Людмила Божко. Тысячи людей собрались в центре Стокгольма на манифестацию любви, мира и поддержки друг друга в память о погибших во время теракта, совершенного в пятницу, который унес жизни четырех человек.

13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Манифестация транслируется на сайтах многих шведских СМИ и проводится по частной инициативе одного из шведских публицистов Дамона Расти.

Инициативу поддержали городские власти Стокгольма и многие жители города. Участники манифестации планируют почтить память погибших минутой молчания.

В пятницу грузовик на высокой скорости въехал в людей, находившихся на улице Дроттнинггатан — одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма. Остановился он, проехав 550 метров и врезавшись в здание торгового центра Åhlens. Транспортное средство принадлежало компании Spendrups и было угнано во время остановки, когда водитель находился с доставленным грузом у клиента. Водитель попытался остановить угонщика, но безуспешно.

В результате наезда грузовика погибли четыре человека и получили травмы разной степени тяжести 15 человек.

Комментарии
5
Ольга Лысенко
Придется толерантным привыкать к мигрантским " сюрпризам".
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Оксана Поддубная
Как это не угадала? Террористы из одной конторы. А благодарить нужно вас с бабкой и бананоедом.
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Сергей Зауглов
Не угадала! Даю подсказку - те же самые силы, что и взорвали метро в Питере ради внутриполитических интересов внутри России!
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