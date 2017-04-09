В Воронеже к концу рабочей недели потеплеет до 17 градусов

В понедельник, 10 апреля, в Воронеже ночью будет весьма прохладно. Воздух прогреется всего до 1 градуса тепла. А днем станет по-весеннему комфортно — 13 градусов со знаком плюс. В этот день обойдется без осадков, однако будет облачно.

Во вторник, 11 апреля, в столице Черноземья в ночное время потеплеет на пару градусов. Термометры покажут три градуса. Днем 16 градусов. Осадков не ожидается.

В среду, 12 апреля, в нашем городе ночью синоптики прогнозируют 7 градусов. А в дневное 14 градусов тепла. Правда, в этот день придется с собой брать зонтики — прогнозируют небольшой дождь.

В четверг, 13 апреля, ночью немного станет прохладнее — около 4 градусов. Днем же будет 14 градусов тепла. Осадков не ожидается.

В пятницу, 14 апреля, в Воронеже ночью будет около 5 градусов. Днем будет самая теплая погода в течение этой рабочей недели — 17 градусов. Омрачит погода дождем. Не забудьте зонтики.