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18:26 (мск), источник: 112.ua

КГГА ищет варианты по вывозу остатков мусора в Чернобыль

Прямых разрешений захоранивать мусорные «хвосты» в зоне отчуждения нет.

Источник: 112.ua

КГГА рассматривает вариант по вывозу и захоронению мусорных остатков, образующихся после переработки или сжигания, в зону отчуждения. Об этом на общественных собраниях по закрытию свалки в селе Подгорцы Киевской области заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, сообщает «Укринформ».

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«Идея по вывозу “хвостов” в зону отчуждения напрашивается логично. Но на сегодняшний день законодательством это запрещено. Мы сотрудничаем с администрацией этой зоны, ищем пути. Или ты сжигаешь мусор, или перерабатываешь, все равно остается остаток, который надо где-то захоранивать. Один из вариантов — это Чернобыль, но это не так просто», — сказал Пантелеев.

Он подчеркнул, что прямых разрешений захоранивать мусорные «хвосты» в зоне отчуждения нет.

«Надо искать возможность изменять нормативные акты», — добавил заместитель председателя КГГА.

КГГА с идеей вывоза мусора в зону отчуждения не оригинальна. Мэр Львова Андрей Садовый уже предлагал создать резервный полигон в Чернобыльской зоне, куда бы могли свозить мусор из разных областей страны. На следующий день после этого заявления Садовый сказал, что идея была высказана на эмоциях.

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