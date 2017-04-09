КГГА ищет варианты по вывозу остатков мусора в Чернобыль

КГГА рассматривает вариант по вывозу и захоронению мусорных остатков, образующихся после переработки или сжигания, в зону отчуждения. Об этом на общественных собраниях по закрытию свалки в селе Подгорцы Киевской области заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, сообщает «Укринформ».

«Идея по вывозу “хвостов” в зону отчуждения напрашивается логично. Но на сегодняшний день законодательством это запрещено. Мы сотрудничаем с администрацией этой зоны, ищем пути. Или ты сжигаешь мусор, или перерабатываешь, все равно остается остаток, который надо где-то захоранивать. Один из вариантов — это Чернобыль, но это не так просто», — сказал Пантелеев.

Он подчеркнул, что прямых разрешений захоранивать мусорные «хвосты» в зоне отчуждения нет.

«Надо искать возможность изменять нормативные акты», — добавил заместитель председателя КГГА.

КГГА с идеей вывоза мусора в зону отчуждения не оригинальна. Мэр Львова Андрей Садовый уже предлагал создать резервный полигон в Чернобыльской зоне, куда бы могли свозить мусор из разных областей страны. На следующий день после этого заявления Садовый сказал, что идея была высказана на эмоциях.