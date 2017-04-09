Археологи нашли древние артефакты при строительстве метро в Риме
Во время работ по расширению Римского метрополитена археологи обнаружили предметы времен Римской империи. Сейчас они выставлены на одной из станций метро, сообщает The Washington Post.
Во время работ по расширению Римского метрополитена археологи обнаружили предметы времен Римской империи. Сейчас они выставлены на одной из станций метро, сообщает The Washington Post.
По заявлению представителей власти, на месте были найдены амфоры, посуда, мраморные панели и медные, серебряные и золотые монеты. По мнению археологов, ранее на этом месте находилась большая ферма. Во время строительных работ археологи достигали глубины 20 метров.
В следующем году артефакты планируется переместить на одну из станций, строительство которых сейчас ведется. «Для тех, кто будет пользоваться метро, этой станцией в частности, это будет полное погружение в историю Рима и этого места», — отметила археолог Розелла Риа, участвовавшая в раскопках.