Археологи нашли древние артефакты при строительстве метро в Риме

По заявлению представителей власти, на месте были найдены амфоры, посуда, мраморные панели и медные, серебряные и золотые монеты. По мнению археологов, ранее на этом месте находилась большая ферма. Во время строительных работ археологи достигали глубины 20 метров.

В следующем году артефакты планируется переместить на одну из станций, строительство которых сейчас ведется. «Для тех, кто будет пользоваться метро, этой станцией в частности, это будет полное погружение в историю Рима и этого места», — отметила археолог Розелла Риа, участвовавшая в раскопках.