Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер Дон Риклз из «Баек из склепа» и «Сумеречной зоны»
В Кремле назвали настоящую причину ракетного удара США по Сирии
Сантехников обяжут работать по ночам
Названы неожиданные последствия приема антибиотиков в детстве
16-летняя Соня Киперман сразила всех, выйдя в свет (фото)
Гжельский завод выпустил партию фигурок ЖдунаСтатуэтку назвали Гждун
Названы неожиданные последствия приема антибиотиков в детстве
Анна Седокова сделала искреннее признание накануне родов
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
В США сказали, из-за чего может начаться ядерная война с Россией
СМИ: в Израиле умер известный русский писатель
45-летняя Анна Нетребко кардинально сменила имидж (фото)
Мелания Трамп надела платье «со смыслом» на важную встречу
41-летняя Навка превзошла ожидания фанатов: фото с мужем из бани
В США о причинах возможной ядерной войны с РФ
«Урал» и КАВЗ создали очень красивую вахтовку
Как парковаться, чтобы не поцарапали машину
Фоторепортажи
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
16:37 (мск), источник: Индикатор

Археологи нашли древние артефакты при строительстве метро в Риме

Во время работ по расширению Римского метрополитена археологи обнаружили предметы времен Римской империи. Сейчас они выставлены на одной из станций метро, сообщает The Washington Post.

Источник: AP 2017

По заявлению представителей власти, на месте были найдены амфоры, посуда, мраморные панели и медные, серебряные и золотые монеты. По мнению археологов, ранее на этом месте находилась большая ферма. Во время строительных работ археологи достигали глубины 20 метров.

В следующем году артефакты планируется переместить на одну из станций, строительство которых сейчас ведется. «Для тех, кто будет пользоваться метро, этой станцией в частности, это будет полное погружение в историю Рима и этого места», — отметила археолог Розелла Риа, участвовавшая в раскопках.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Ученые выяснили, почему супруги похожи друг на друга
Глава МИД ФРГ: без России решить конфликт в Сирии не удастся
МИД РФ прокомментировал отмену визита Бориса Джонсона в Москву
Асад прокомментировал ракетный удар США по сирийскому аэродрому
СМИ сообщили о задержании по запросу США программиста из РФ
Тысячи людей собрались на памятную манифестацию в Стокгольме
СКР назвал вероятную причину столкновения поездов в Москве
Террорист-смертник подорвал себя у входа в церковь в Александрии
Спорт
Двоевластие. Хэмилтон выиграл и сравнялся по очкам с Феттелем Хэмилтон выиграл 54-й Гран-при в карьере - в чемпионате установилось двоевластие. Даниил Квят в Китае, увы, не финишировал
Авто
«Урал» и КАВЗ создали очень красивую вахтовку В августе Группа ГАЗ планирует представить «вахтовый автобус повышенной комфортности» на шасси «Урал-Next»
Hi-Tech
iPhone 8 впервые «засветился» в сети В сеть «утекли» изображения iPhone 8. Вопрос: стоит ли им доверять
Кино
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте 10 апреля на телеэкраны вернется мексиканский телехит 90-х. 65-летняя Мария Сорте, исполнившая главную роль в теленовелле, рассказала «Кино Mail.Ru» о поклонниках из России, карьере в Голливуде и любви к профессии
Недвижимость
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
В Думе не поддержали налоговые льготы на средства капремонта
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
В Москве построят много съемного государственного жилья
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы Наталья Фриске сопроводила свой трогательный поздравительный пост видеоколлажем с фотографией беременной Жанны и снимками маленького Платона.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь