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16:47 (мск), источник: РИА Новости

Детская литургия с участием 8 тысяч человек прошла в Исаакии

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий в праздник Входа Господня в Иерусалим возглавил «детскую» Божественную литургию в Исаакиевском соборе, специально к богослужению для многочисленных воспитанников воскресных школ было доставлено три тысячи пальмовых ветвей, сообщили РИА Новости в Санкт-петербургской митрополии.

Источник: РИА Новости

«Сегодня, в праздник Входа Господня в Иерусалим, в Исаакиевском соборе прошла “детская” Божественная литургия, в которой приняли участие воспитанники воскресных школ Санкт-Петербурга. Богослужение возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий», — сказала РИА Новости руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова.

По ее словам, дети пели в хоре, читали часы, Апостол, шли впереди крестного хода вокруг собора с пальмовыми ветвями и ветками вербы, несли детские хоругви.

«В сегодняшних торжествах в Исаакии приняли участие около восьми тысяч человек. Традиция детских литургий появилась в Петербурге в 2014 году. Сегодня она была активно поддержана. Среди пришедших детей особенно отличились красивыми костюмами представители грузинской диаспоры. На службу в Исаакий съехались верующие даже из отдаленных районов города, хотя такие праздничные богослужения проходили во многих храмах северной столицы», — подчеркнула собеседница агентства.

Она добавила, что впереди крестного хода вокруг собора ехала запряженная белой лошадью нарядная повозка с детьми, символизируя «шествие на Осляти», которое проводилось еще в Московском царстве. Тогда патриарх в полном облачении восседал на коне, символизировавшем ослика, на котором въехал в Иерусалим Христос. Процессия двигалась от Успенского собора Кремля через Спасские ворота на Красную площадь к Покровскому собору и Лобному месту, а затем снова через Спасские ворота к Успенскому собору, патриаршего коня, наряженного ослом, вел под уздцы сам царь.

В Евангелии описано, как Иисус Христос после воскрешения Лазаря на молодом ослике въезжал в Иерусалим, и народ в знак почтения кидал ему под ноги свои одежды и пальмовые ветви, возглашая: «Осанна!» (хвалебный возглас о спасении). Родоманова отметила, что, хотя на Руси пальмовые ветви были заменены на распустившиеся вербные ветки, специально для богослужения в Исаакии было заказано три тысячи пальмовых ветвей, которые на входе в собор раздали детям.

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