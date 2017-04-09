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22:05 (мск), источник: АиФ Самара

Два моста затопило в Самарской области

Вода поднялась в Большеглушицком и Кинель-Черкасском районах.

Два низководных моста затоплены в Большеглушицком и Кинель-Черкасском районах Самарской области, сообщило 9 апреля региональное ГУ МЧС.

Около 9 часов утра вода поднялась на 6 сантиметров над дорожным полотном над рекой Малый Кинель в селе Полудни. Около 14.00 поступила информация о том, что в населенном пункте Березовка мост на реке Большой Иргиз скрыт под полуметровым слоем воды.

«Органы местного самоуправления организовали информирование населения о подтоплении низководного моста, — сообщил представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Самарской области. -Угрозы подтопления жилых домов нет. Эвакуация населения не требуется».

Ранее в Самарской области паводок затопил мост на реке Большой Иргиз в Пестравском районе.

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