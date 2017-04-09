Два моста затопило в Самарской области
Вода поднялась в Большеглушицком и
Вода поднялась в Большеглушицком и
Два низководных моста затоплены в Большеглушицком и
Около 9 часов утра вода поднялась на 6 сантиметров над дорожным полотном над рекой Малый Кинель в селе Полудни. Около 14.00 поступила информация о том, что в населенном пункте Березовка мост на реке Большой Иргиз скрыт под полуметровым слоем воды.
«Органы местного самоуправления организовали информирование населения о подтоплении низководного моста, — сообщил представитель
Ранее в Самарской области паводок затопил мост на реке Большой Иргиз в Пестравском районе.