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18:05 (мск), источник: 112.ua

Погода на неделю: По всей стране пройдут дожди, температура до +17

В понедельник днем в Украине без осадков, +11+17.

Источник: 112.ua

В понедельник днем в Украине без осадков, +11+17. Прохладнее всего будет на востоке страны (в пределах +14). Чем западнее, тем будет теплее. В центральных областях до +11+15, в западных — +14+19. На севере страны до 16 тепла, на юге — до 14 выше нуля.

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Во вторник на западе Украины дожди, от +11 до +18. На остальной территории страны будет ясно и тепло, +14+18.

В среду дожди переместятся в центр и на восток Украины. Дожди днем ожидаются в Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской и Харьковской областях, а также на юге страны — в Одесской и Николаевской областях. На остальной территории Украины без осадков, температура ожидается без сильных перепадов — от +11 до +15.

В четверг, 13 апреля, дожди и грозы вернутся на запад. От Ужгорода до Житомира ожидаются осадки, температура днем в пределах 11−15 градусов тепла. На севере, юге, в центре и на востоке страны без осадков, от 14 до 17 градусов тепла днем.

В пятницу в западных областях снова ожидаются дожди. Дождь ожидается в Киеве, а также в Черниговской и Сумской областях. На остальной территории Украины без осадков, температура воздуха от 10 до 12 градусов тепла на западе страны и до 17 выше нуля — на востоке.

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