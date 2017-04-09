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18:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Киевские власти предложили вывозить столичный мусор в Чернобыль

Заместитель главы Киевской государственной городской администрации (КГГА) Петр Пантелеев предложил рассмотреть вариант по захоронению мусорных остатков в Чернобыльской зоне отчуждения.

Об этом он сообщил в воскресенье, 9 апреля, на собрании общественности по поводу закрытия свалки в селе Подгорцы, передает «Укринформ».

«Идея по вывозу “хвостов” (остатков твердых бытовых отходов после переработки — прим. “Ленты.ру”) в зону отчуждения напрашивается логически», — сказал Пантелеев. Однако он заметил, что в настоящее время это запрещено законодательством.

По словам замглавы КГГА, столичные власти совместно с администрацией Чернобыльской зоны ищут пути решения вопроса утилизации мусора. «Сжигаешь ты мусор или перерабатываешь, все равно есть остаток, который надо где-то захоранивать», — заключил чиновник.

22 марта мэр Львова Андрей Садовой предложил устроить в Чернобыле общенациональную свалку. «Львов ежедневно производит 600 тонн отходов. Киев — три тысячи тонн. У нас есть Чернобыльская зона. Почему бы не сделать там резервный полигон для всей страны», — заявил глава администрации города.

Ранее в марте Садовой написал в соцсетях, что Львову больше некуда вывозить твердые бытовые отходы. По его словам, мусор из города отказался принимать последний полигон, расположенный в Донецкой области.

Весной-летом 2016 года на свалках под Львовом произошла серия пожаров. В связи с этим у города начались проблемы с утилизацией отходов. Мэр Киева Виталий Кличко согласился принять часть мусора на некоторое время, но после закрытия мусоросжигательного завода на ремонт столичные отходы начали тайно развозить по всей Украине.

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