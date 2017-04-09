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19:24 (мск), источник: СуперОмск

На Омск надвигается геомагнитная буря

10 апреля в Омске ожидается слабая геомагнитная буря, которая обозначится в период с 3:00 до 9:00.

Источник: РИА "Новости"

Аналогичная обстановка ожидается и следующей ночью в период с 6:00 до 9:00, предупреждает Gismeteo. Кроме того, небольшие геомагнитные возмущения будут продолжаться и в течение всего понедельника и частично во вторник.

Геомагнитная буря представляет собой быстрые и сильные изменения в магнитном поле Земли, возникающие в периоды повышенной солнечной активности.

Магнитные бури могут оказывать влияние на здоровье и самочувствие людей, в частности, на гипертоников, гипотоников и сердечников. Примерно 70% инфарктов, гипертонических кризов и инсультов происходит именно во время солнечных бурь. В целом магнитные бури нередко сопровождаются головными болями, мигренями, учащенным сердцебиением, бессонницей, перепадами давления.

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