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21:53 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Коминтерновском районе оставила без воды 13 тыс воронежцев

Водоснабжение прекратилось в 300 домах.

Горячую и холодную воду из-за коммунальной аварии отключили в 70 многоквартирных и 230 частных домах Коминтерновского района Воронежа, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в «системе 112» в воскресенье, 9 апреля. Без воды остались 13,5 тыс. человек. На улице Новгородская, 125 меняют задвижку трубопровода холодного водоснабжения, уточнила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Водоснабжение прекратилось в домах на улицах Антонова-Овсеенко, Беговая, Хользунова, Солнечная, 45 Стрелковой дивизии. Аварийные службы приехали на место ЧП. К аварийным работам привлекли 22 человека и 10 единиц спецмашин. Аварию устранят ориентировочно к 2:00 понедельника, 10 апреля.

В сентябре 2016 года на улице Новгородская прорвало водопровод, однако тогда воду в домах не отключали.

Контекст

Жители Коминтерновского района уже оставались без воды утром в субботу, 8 апреля. Порыв трубопровода произошел на улице Хользунова, из-за чего водоснабжение прекратилось в 39 домах на улицах Генерала Лизюкова, Хользунова, Беговая. Вода вернулась в дома около 20:00 того же дня. По данным воронежского водоканала, аварию удалось устранить раньше намеченного срока.

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