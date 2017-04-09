В Коминтерновском районе оставила без воды 13 тыс воронежцев

Горячую и холодную воду из-за коммунальной аварии отключили в 70 многоквартирных и 230 частных домах Коминтерновского района Воронежа, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в «системе 112» в воскресенье, 9 апреля. Без воды остались 13,5 тыс. человек. На улице Новгородская, 125 меняют задвижку трубопровода холодного водоснабжения, уточнила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Водоснабжение прекратилось в домах на улицах Антонова-Овсеенко, Беговая, Хользунова, Солнечная, 45 Стрелковой дивизии. Аварийные службы приехали на место ЧП. К аварийным работам привлекли 22 человека и 10 единиц спецмашин. Аварию устранят ориентировочно к 2:00 понедельника, 10 апреля.

В сентябре 2016 года на улице Новгородская прорвало водопровод, однако тогда воду в домах не отключали.

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