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09:27 (мск), источник: Афиша Daily

В Калифорнии прошел «День пляжных корги»

На городском пляже Хантингтон-Бич в Южной Калифорнии прошел ежегодный «День пляжных корги». Об этом сообщает издание LA Times.

Несколько сотен хозяев привели своих четвероногих друзей, чтобы те смогли побегать по теплому песочку на берегу океана. В этом году организаторы мероприятия в шутку прозвали его Corgchella, что созвучно с известным музыкальным фестивалем Coachella.

В рамках «Дня пляжных корги» прошел модный показ: хозяева и питомцы демонстрировали свои пляжные наряды.

Первый «День пляжных корги» прошел в 2012 году. С тех пор фестиваль проводится регулярно и каждый год привлекает хозяев корги со всего мира.

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