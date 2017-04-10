В Калифорнии прошел «День пляжных корги»
На городском пляже
На городском пляже
Несколько сотен хозяев привели своих четвероногих друзей, чтобы те смогли побегать по теплому песочку на берегу океана. В этом году организаторы мероприятия в шутку прозвали его Corgchella, что созвучно с известным музыкальным фестивалем Coachella.
В рамках «Дня пляжных корги» прошел модный показ: хозяева и питомцы демонстрировали свои пляжные наряды.
Первый «День пляжных корги» прошел в 2012 году. С тех пор фестиваль проводится регулярно и каждый год привлекает хозяев корги со всего мира.