СМИ: коллекционер нашел в советском танке золотые слитки

Ник Мид, пополнявший свою коллекцию, которая состоит из 150 образцов боевой техники, приобрел танк за 30 тысяч фунтов стерлингов (около 2 миллионов рублей). Когда вместе с механиком Тоддом Чемберленом он начал разбирать машину, чтобы убедиться, что внутри не осталось боеприпасов, то, сняв крышку топливного бака, обнаружил пять золотых слитков. Их стоимость, по предварительной оценке, превышает два миллиона фунтов стерлингов (более 140 миллионов рублей).

Мид полагает, что золото спрятали в баке иракские солдаты, занимавшиеся мародерством в Кувейте во время войны в Персидском заливе в 1990—1991 годах. Затем танк был захвачен и попал в Великобританию.