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9 апреля, источник: РИА Новости

СМИ: коллекционер нашел в советском танке золотые слитки

Коллекционер из Великобритании нашел золотые слитки в топливном баке старого советского танка Т-54, купленного им на eBay, пишет таблоид The Sun. Ник Мид, пополнявший свою коллекцию, которая состоит из 150 образцов боевой техники, приобрел танк за 30 тысяч фунтов стерлингов (около 2 миллионов рублей).

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Коллекционер из Великобритании нашел золотые слитки в топливном баке старого советского танка Т-54, купленного им на eBay, пишет таблоид The Sun.

Ник Мид (слева)

Ник Мид, пополнявший свою коллекцию, которая состоит из 150 образцов боевой техники, приобрел танк за 30 тысяч фунтов стерлингов (около 2 миллионов рублей). Когда вместе с механиком Тоддом Чемберленом он начал разбирать машину, чтобы убедиться, что внутри не осталось боеприпасов, то, сняв крышку топливного бака, обнаружил пять золотых слитков. Их стоимость, по предварительной оценке, превышает два миллиона фунтов стерлингов (более 140 миллионов рублей).

Мид полагает, что золото спрятали в баке иракские солдаты, занимавшиеся мародерством в Кувейте во время войны в Персидском заливе в 1990—1991 годах. Затем танк был захвачен и попал в Великобританию.

Мы не знали, что и делать. Нельзя просто так явиться в обменный пункт с пятью золотыми слитками на руках, поэтому мы позвонили в полицию.
Тодд Чемберлен
Механик

Полицейские забрали слитки, оставив взамен расписку.

Власти приняли решение перевезти золото в Лондон. В местном управлении полиции какие-либо комментарии по этому поводу давать отказались. «Впрочем, даже если золото мне не вернут, танк у меня все-таки останется», — заявил Мид.

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