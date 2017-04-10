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07:52 (мск), источник: Sputnik.by

Синоптики: в понедельник 10 апреля — до +22°С

По данным синоптиков, в понедельник 10 апреля осадков не ожидается, а днем температура поднимется до +20°С.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 9 апр — Sputnik. Теплая погода ожидается в Беларуси в понедельник 10 апреля — в южных регионах Беларуси температура воздуха днем поднимется до +22°С, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Ранее Гидромет проинформировал, что воздушные массы, поступающие из юго-запада Европы, принесут в республику тепло.

По данным синоптиков, в понедельник 10 апреля осадков не ожидается, а днем температура поднимется до +20°С, по юго-западу Беларуси — до +22°С.

При этом, согласно долгосрочному прогнозу, в во вторник и среду ожидаются дожди, причем 12 апреля со снегом.

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