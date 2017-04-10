Аэрофотосъемка из кабины пилота: редкий ракурс
Кристиан ван Хейст — голландский пилот и по совместительству фотограф.
Кристиан ван Хейст — голландский пилот и по совместительству фотограф.
Его фотоснимки — будь то извивы дельты реки Инд в Пакистане или поразительные краски северного сияния над Аляской — сделаны с довольно редко встречающегося ракурса.
Ван Хейст проводит до 100 часов в месяц в полетах и уже более десяти лет посвятил совершенствованию искусства аэрофотосъемки.
Зачастую он попросту устанавливает камеру на козырек приборной доски, прислонив ее линзой к стеклу, и оставляет на некоторое время, чтобы сделать снимок с длинной выдержкой. «Тем не менее, говорит он, приходится делать пять, а то и десять ночных снимков, чтобы получить хотя бы один резкий. И то, если повезет».
Ван Хейст часто работает на дальнемагистральных рейсах, с двумя или тремя пилотами, поэтому у него есть возможность передвигаться по самолету и делать снимки, такие как этот: с видами северного сияния над крылом Боинга-737. По его словам, сияние настолько яркое, что иногда достаточно пары секунд выдержки, чтобы получить хорошее фото.
Эта фотография была сделана над северными регионами России и запечатлила северное сияние наряду с восходом солнца. Сделанная практически в полной темноте, она сумела ухватить за счет длинной выдержки и северное сияние, и рассвет одновременно.
Используя выдержки длиной до 30 секунд, фотографы рискуют получить нечеткие снимки, особенно в условиях турбулентности.
По словам ван Хейста, закон подлости действует и в стратосфере: «Как только я устанавливаю камеру, начинается тряска».
На следующем снимке видна гроза над Торонто. Ван Хейст сделал эту фотографию, будучи пассажиром рейса. Он использовал сверхширокоугольный объектив «рыбий глаз», создав впечатление, что камера расположена снаружи самолета, и представив инженерное достижение человека на фоне природного катаклизма.
«Такие виды заставляют осознать, как же мне повезло с работой», — говорит
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