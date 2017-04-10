Аэрофотосъемка из кабины пилота: редкий ракурс

Его фотоснимки — будь то извивы дельты реки Инд в Пакистане или поразительные краски северного сияния над Аляской — сделаны с довольно редко встречающегося ракурса.

Ван Хейст проводит до 100 часов в месяц в полетах и уже более десяти лет посвятил совершенствованию искусства аэрофотосъемки.

Зачастую он попросту устанавливает камеру на козырек приборной доски, прислонив ее линзой к стеклу, и оставляет на некоторое время, чтобы сделать снимок с длинной выдержкой. «Тем не менее, говорит он, приходится делать пять, а то и десять ночных снимков, чтобы получить хотя бы один резкий. И то, если повезет».