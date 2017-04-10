Директор предприятия-банкрота, чтобы не платить по долгам создал новую организацию

Унитарное частное производственное предприятие около 8 лет занималось общестроительными работами. В 2015 году по организации катком прошелся экономический кризис. Долгое время УЧПП простаивало без заказов.

Постепенно у предприятия стала накапливаться кредиторская задолженность. В том числе по выплате зарплаты работникам, по платежам в фонд соцзащиты населения, по госпошлине в ИМНС, а также по искам из экономического суда Витебской области от трех организаций-кредиторов.

— Чтобы не платить долги своей организации и иметь возможность дальше заниматься предпринимательской деятельностью ее директор создал новое предприятие — ЧТПУП, к прежнему названию добавив приставку «трейд», — рассказал «Ежедневнику» старший помощник прокурора Витебска Александр Филиппенко. — Оно тоже занималось строительными работами. В нарушение закона директор принял заведомо невыгодное решение для УЧПП о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи своему новому предприятию в виде основных средств и фондов прежнего. Это повлекло увеличение неплатежеспособности УЧПП и причинение ущерба кредиторам на общую сумму 18569 рублей. Также на новое предприятие он перевел 10 работников со своей прежней организации.

Вторая организация успела успешно поработать в 2016 году около шести месяцев. Директор даже начал понемногу погашать долги УЧПП, но о преступной схеме стало известно сотрудникам правоохранительных органов. Кстати, на суде руководитель говорил, что создавая новое юридическое лицо, он планировал начать новую деятельность, и погасить кредиторскую задолженность за прежнюю организацию, но в виду сложной экономической обстановки в Беларуси до настоящего времени финансовое положение на обоих предприятиях тяжелое.

Приговор по этому делу еще не вынесен. Директор обвиняется в отчуждении имущества юридического лица, неплатежеспособность которого имеет устойчивый характер, с целью сорвать и уменьшить возмещение убытков кредиторам, совершенные собственником юридического лица, повлекшие причинение ущерба кредиторам в крупном размере. За это преступление по соответствующей статье Уголовного кодека Беларуси предусмотрено максимальное наказание на срок до 2 лет лишения свободы.