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03:27 (мск), источник: AmurMedia.ru

Сбор денег на установку памятника собаке Найде начался в Комсомольске-на-Амуре

Местный Хатико 12 лет отказывался покидать место ДТП, в котором погиб его хозяин.

Хабаровск, 10 апреля, AmurMedia.

Краудфандинговая платформа Planeta.ru запустила проект «Арт-объект «Памятник Найде», по сбору средств для установки в Комсомольске-на-Амуре памятника собачьей преданности и верности. Любой житель города, края, страны, кто знаком с историей собаки, которая 12 лет ждала своего хозяина на месте его гибели в ДТП, могут пожертвовать любую сумму, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на краудфандинговую платформу Planeta.ru.

Напомним, ничем не приметная дворняга Найда жила на остановке «Швейная фабрика» в Комсомольске-на-Амуре. Собака лежала на обочине дороги, и, положив голову на бордюр, с тоской в глазах встречала и провожала автобусы. Местные жители знали, о чем грустит Найда, и не прогоняли животное, подкармливали и лечили.

Здесь, возле парка «Трудовой славы», 12 лет назад произошло ДТП. Под колеса автомобиля попал мужчина вместе с собакой. Человека спасти не удалось, а пес вернулся на место трагедии и с тех пор отказывался его покидать. Комсомольчане говорят, что Найду много раз пытались забрать с улицы, приютить, подарить жизнь в тепле и заботе. Но все тщетно. Найда вновь и вновь возвращалась на то же место, где последний раз видела своего единственного хозяина.

Сюжеты о комсомольском Хатико показали федеральные каналы, растрогав сердца россиян по всей стране.

По собственной инициативе неравнодушные жители Комсомольска-на-Амуре построили Найде две новые будки и решили, что нужно установить скульптуру в честь собаки в центре сквера, как это сделали японцы, увековечив память пса Хатико. Однако Найда не дождалась памятника… Скорбное известие о том, что преданной дворняги больше нет, разнеслось по новостным лентам спустя буквально пару недель после того, как о ней узнала вся страна.

После гибели Найды идея об установке памятника комсомольскому Хатико была у всех на устах. Горожане единодушно поддержали инициативу. За ее реализацию взялись активисты «Союза рабочей и служащей молодежи» города Юности. Они организовали голосование среди комсомольчан за лучший эскиз памятника.

Изготовлением памятника комсомольскому Хатико согласился заняться известный в городе художник и скульптор Игорь Руттер. Стоимость памятника оценивается в 400 тысяч рублей.

Команда активистов Городской общественной организации «Союз рабочей и служащей молодежи», при поддержке отдела по молодежной политике управления по физической культуре, спорту и молодежной политики администрации города, готова взяться за организацию деятельности по изготовлению и установке памятника Найде.

По правилам краудфандинговой платформы, через которую проходит сбор средств, пожертвование можно сделать в течение 53 дней. За это время проекту необходимо успеть собрать 460 тысяч рублей. Поддержать проект могут все желающие, кого не оставила равнодушным судьба Найды, которая прождала своего хозяина на месте его гибели 12 лет. Внести можно любую сумму. А для тех, кто готов внести фиксированные суммы, предусмотрены памятные подарки и бонусы: за 300 рублей — вам предложат участие в открытии памятника, 1000 рублей — и у вас на руках благодарственное письмо, за 3 тысячи рублей вы получите в подарок уменьшенную копию памятника, 5 тысяч рублей — и ваше имя на табличке со спонсорами, а внеся 10 тысяч рублей, можно принять участие в торжественном перерезании ленточки на открытии памятника.

На сегодняшний день в копилку памятника внесено всего 100 рублей.

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