Акция «Часовой у знамени Победы» пройдет по всему Приморью

Молодежная патриотическая акция «Часовой у знамени Победы» стартует во всех городах и районах Приморья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Акция начнется уже в апреле и продлится до празднования 72-й годовщины окончания Великой Отечественной войны. Для этой цели в приморские школы было доставлено почти 500 знамен Победы — по одному на каждое учебное заведение. В прошлом году акция впервые приобрела краевой масштаб. Местные администрации, воинские объединения, общественные организации и, конечно же, школьники — все приняли участие в вахтах памяти. В этот раз к участию мы планируем привлечь еще больше людей.

Акция стартует в последнюю неделю апреля и продлится до 9 мая. Также наряду с подготовкой к ней в крае в преддверии Дня Победы началось формирование «Бессмертных полков», в школах проводятся классные часы по патриотическому воспитанию и встречи с ветеранами.