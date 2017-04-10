Первый в истории полностью интерактивный фильм покажут во Владивостоке

Владивосток, 10 апреля, PrimaMedia.

Первый в мире полностью интерактивный фильм «Ночная игра» покажут на экране кинотеатра «Черёмушки» во Владивостоке. Зрители сами будут принимать решения за главного персонажа с помощью приложения на мобильном устройстве, и, а зависимости от этих решений увидят тот или иной финал картины. Фильм «Ночная игра» начнут показывать в кинотеатре «Черёмушки» с 13 апреля, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе сети кинотеатров «Иллюзион».

«В кино все изменилось. Отныне, выходя из кинотеатра, вы больше не сможете винить создателей фильма в том, что они сделали плохую концовку. Теперь судьба героев полностью в руках зрителей», — отмечают создатели фильма.

Съемка интерактивного кино — процесс трудоемкий и затратный. В «Ночной игре» семь вариантов финала, к каждому из которых можно прийти, изменив решение главного героя в 180-ти поворотных точках сюжета. Представьте себе, сколько сцен пришлось снять и смонтировать создателям фильма. Дальше решает зритель — нужно ли ему смотреть все концовки и выяснять, что меняется в сюжете от того или иного решения.

«Студент Мэтт по ночам работает охранником на автостоянке, где готовится к занятиям в университете. Внезапно он оказывается главным обвиняемым в деле об ограблении известного аукционного дома. В относительно спокойную жизнь Мэтта вмешалась милая девушка, которая сначала просто попросила ключи от чужой машины, а потом и вовсе захотела, чтобы он сам увёз её со стоянки, оставив пост. Что дальше? Как будут разворачиваться события?».

Главный герой, а точнее, зрители должны выбрать, поддаваться на ее уговоры или выполнить свой служебный долг, рисковать или не рисковать жизнью. Но какое бы решение не принял зритель, Мэтта ждет цепочка непредвиденных событий, которые приведут его к одному из семи возможных финалов. И благополучный из них — далеко не каждый.