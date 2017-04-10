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03:29 (мск), источник: ДЕЙТА

Погода готовит сюрпризы приморцам

Синоптики предупреждают: в первой половине недели погодные условия в Приморье будут неустойчивыми.

Источник: ДЕЙТА

В понедельник днём атмосферное давление начнёт понижаться, Приморье окажется в тёплом секторе циклона, который будет смещаться с Амурской области на Хабаровский край. Воздух прогреется до тринадцати — двадцати двух градусов тепла, сообщает Примгидромет. На побережье южными ветрами будет выноситься прохладный морской воздух, температура составит от пяти до двенадцати градусов тепла.

Во вторник ночью в Приморье сохранится погода без осадков, местами в горных районах заморозки до минус шести градусов. Днём над северными районами пройдут фронтальные разделы хабаровского циклона, поэтому здесь ожидаются дожди. Температура от девяти до шестнадцати градусов, на восточном побережье от четырех до восьми градусов тепла. В середине недели к Приморью с запада подойдёт очередной циклон и вызовет дожди и понижение температуры воздуха.

Во Владивостоке в начале недели осадки маловероятны. Небольшой дождь возможен только в середине недели. Ветер будет преобладать южных направлений, с моря, поэтому днём температура воздуха не превысит семи — одиннадцати градусов тепла, ночью два -пять тепла.

Фото: ИА «Дейта».

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