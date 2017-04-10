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03:53 (мск), источник: VLADNEWS

Лучшие идеи по освоению «дальневосточных гектаров» представят на ВЭФ

Россияне предлагают дальневосточникам копать озера под разведение форели и выращивать саженцы.

Источник: VLADNEWS

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке проводит конкурс в поиске новых идей по освоению «дальневосточных гектаров»; за две недели из разных регионов страны люди прислали уже более 100 вариантов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. Победители конкурса получат возможность представить свои проекты на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре.

Самыми активными стали жители Амурской области и Краснодарского края: оттуда пришло 15 работ.

Конкурс проводится по номинациям: «Малоэтажное жилищное строительство», «Сельское хозяйство», «Туризм и рекреация», «Инновационные/технологичные решения», «Экологическая и социально ориентированная деятельность», «Поселения».

Наиболее привлекательны для конкурсантов на данный момент номинации «Сельское хозяйство» и «Экологическая деятельность». Например, в этих категориях поданы проекты по разведению форели на специально созданном в рамках гектара озере, по строительству биовегетария для круглогодичного выращивания овощей в условиях северного климата, организации питомника лесных, садовых и парковых растений для получения посадочного материала.

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