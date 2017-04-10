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03:58 (мск), источник: Губерния онлайн

Психологические тренинги провели для военнослужащих в Хабаровском крае

Психологические тренинги провели для спецподразделений Восточного военного округа. Мероприятие прошло на полигоне Князе-Волконский в Хабаровском крае, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ВВО.

Военные психологи организовали для собравшихся тренинги по отработке навыков командного взаимодействия перед выполнением парашютных прыжков и других задач. Специалисты использовали современные методики по сплочению воинских коллективов, продемонстрировали различные релаксационные техники для снятия эмоционального напряжения.

После военные совершили групповое десантирование с последующим марш-броском на 20 километров и выполнили нормативы по огневой подготовке.

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