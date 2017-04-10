Психологические тренинги провели для военнослужащих в Хабаровском крае
Психологические тренинги провели для спецподразделений Восточного военного округа. Мероприятие прошло на полигоне
Психологические тренинги провели для спецподразделений Восточного военного округа. Мероприятие прошло на полигоне
Военные психологи организовали для собравшихся тренинги по отработке навыков командного взаимодействия перед выполнением парашютных прыжков и других задач. Специалисты использовали современные методики по сплочению воинских коллективов, продемонстрировали различные релаксационные техники для снятия эмоционального напряжения.
После военные совершили групповое десантирование с последующим