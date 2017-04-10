Психологические тренинги провели для военнослужащих в Хабаровском крае

Военные психологи организовали для собравшихся тренинги по отработке навыков командного взаимодействия перед выполнением парашютных прыжков и других задач. Специалисты использовали современные методики по сплочению воинских коллективов, продемонстрировали различные релаксационные техники для снятия эмоционального напряжения.

После военные совершили групповое десантирование с последующим марш-броском на 20 километров и выполнили нормативы по огневой подготовке.