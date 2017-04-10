«Майский вальс» вновь закружит танцевальные пары в Хабаровске

Хабаровск, 10 апреля, AmurMedia.

Традиционно танцевальный флешмоб пройдёт в Хабаровске 9 мая, в день 72-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Организаторы акции уже объявили набор желающих для участия в акции, сообщили ИА AmurMedia в Центра патриотического воспитания.

Акция «Майский вальс» проводится в городе Хабаровске уже в третий раз.

По задумке организаторов танцевальные пары, одетые в стиле военных лет, закружатся в вальсе на главной площади дальневосточной столицы — площади им. Ленина.

Главный организатор акции — городской Центр патриотического воспитания при поддержке российского движения школьников и структурных подразделений администрации города Хабаровска.

Уже объявлен набор всех желающих для участия в акции, без ограничения возраста. Бесплатные репетиции будут проходить еженедельно в течение апреля:

• Понедельник, среда — Центр патриотического воспитания (ул. Тургенева, 65Б), с 18.30, тел. 8−914−209−13−14 (Татьяна).

• Вторник, четверг — военно-патриотический клуб «Данко» (ул. Кочнева, 1А), с 16.00, тел. 8−914−179−74−88 (Екатерина).

• Вторник, четверг — в рекреации ТОГУ (левое крыло). По вопросам — ауд. 216 л, в 17.00, тел. 8−984−295−21−28 (Пётр).

• Среда — Центр по работе с населением «Единство» (ул. Ульяновская, 172), в 15.00, тел. 53−18−00.

Подробную информацию можно получить по телефонам: 8−914−209−13−14, 8−914−181−29−82, 8−914−179−74−88.