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12:06 (мск), источник: Мослента

Москвичи смогут попасть в закрытые старинные особняки и усадьбы

Экскурсии пройдут 18 апреля и 18 мая.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Москвичи смогут попасть в ранее закрытые старинные особняки и усадьбы в Дни исторического и культурного наследия, которые пройдут в столице 18 апреля, в Международный день охраны памятников и достопримечательных мест, и 18 мая, когда отмечается Международный день музеев. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщается на официальном портале столичного правительства.

«Жители и гости столицы получают уникальную возможность посетить старинные особняки, усадьбы, объекты гражданской архитектуры, доступ к которым в обычное время ограничен», — рассказал руководитель городского Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Отмечается, что впервые пройдут экскурсии по Старому собору, построенному в 1591—1593 годах, и палатам думного дьяка Аверкия Кириллова на Берсеневской набережной. Они включены в программу по итогам голосования в проекте «Активный гражданин».

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