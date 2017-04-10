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04:07 (мск), источник: Губерния онлайн

Обладателя звания «Учитель года» определили в Хабаровском крае

В Хабаровском крае подвели итоги регионального этапа конкурса «Учитель года». Почетного звания удостоился Сергей Ляшко. Он преподает историю и обществознание в школе № 16 поселка Заветы Ильича.

Источник: РИА "Новости"

Лучшим учителем-воспитателем года стала дефектолог из хабаровского детсада № 77 Надежда Маркина. В номинации «Лучший педагог-психолог» победу одержала хабаровчанка Надежда Яремич, которая работает в детсаду № 204.

Лучшим учителем родного языка признали Эллу Бельды из поселка Синда. Учителя начальных классов хабаровской школы № 68 Наталью Скалозуб отметили как дефектолога года. Напомним, в номинации «Лучший преподаватель ОБЖ года» победу праздновала комсомольчанка Юлия Бессмертная.

Теперь победители регионального этапа продемонстрируют свои способности в финале всероссийского конкурса, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу министерства образования и науки края.

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