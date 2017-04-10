Обладателя звания «Учитель года» определили в Хабаровском крае

Лучшим учителем-воспитателем года стала дефектолог из хабаровского детсада № 77 Надежда Маркина. В номинации «Лучший педагог-психолог» победу одержала хабаровчанка Надежда Яремич, которая работает в детсаду № 204.

Лучшим учителем родного языка признали Эллу Бельды из поселка Синда. Учителя начальных классов хабаровской школы № 68 Наталью Скалозуб отметили как дефектолога года. Напомним, в номинации «Лучший преподаватель ОБЖ года» победу праздновала комсомольчанка Юлия Бессмертная.