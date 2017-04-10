Лисий праздник устроят на острове Русском в защиту рыжих красавиц

Владивосток, 10 апреля, PrimaMedia.

Привлечь внимание к проблеме гибели лис острова Русского и опасности, в которой находятся представители этого милейшего вида, намерены студенты Дальневосточного федерального университета акцией «Рыжее сердце». В рамках Дня лис молодые биологи проведут развлекательные мероприятия и расскажут, почему люди не должны подкармливать и приручать лисичек, сообщили ИА PrimaMedia организаторы акции.

Инициаторы «рыжего» праздника — студенты Школы естественных наук ДВФУ по направлению «Биология».

— Все мы прекрасно знаем, что на Русском обитают лисы. Наша группа из семи человек обратила внимание на появление новостей об этих животных, сбитых машинами именно на острове. Люди стали приручать лис к кормежке возле трасс, а это не безопасное место. Тема гибели лис уже поднята, но внимания к ней привлечено не достаточно, как нам кажется. Для этого мы и решили провести масштабную акцию «Рыжее сердце», пригласив к участию студенческие организации и жителей города, — рассказывает один из организаторов акции Дарья Кармишина.

Девушка объясняет, почему кормление лисиц человеком опасно для первых:

— Начнем с того, что лисы склонны к дрессировке. Поэтому если кормить их возле трассы, со временем они начинают воспринимать звук автомобиля, как сигнал к приему пищи. Они перестают бояться людей и автомобилей и выбегают на дорогу. Другая проблема — то, чем люди подкармливают лис. Гости острова могут накормить животных опасной и вредной для них едой: фастфудом, сладостями, чем-то соленым или испорченным. Кто-то может оставить еду в лесу в полиэтиленовом пакете, и лиса его может проглотить.

Дарья Кармишина также напоминает, что контакты с рыжими могут представлять опасность и для людей, ведь лисы — одни из частых переносчиков бешенства.

— Пока что случаи заражения бешенством от лис на острове Русском не фиксировались, но это возможно, — добавляет она.

Во время акции по защите лис на Русском гости смогут посетить познавательные и развлекательные площадки от Школы естественных наук ДВФУ и Штаба студенческих отрядов ДВФУ, на которых будут проходить конкурсы, игры и мастер-классы для взрослых и детей.

Также участников акции ждет увлекательная игра от «Интеллектуальных боев ДВФУ». Специальные гости праздника — зооинженер Ольга Иваненко и лисица из зоопарка «Садгород». Эксперт готова ответить на любые вопросы о жизни лесных красавиц.

Напомним, в январе этого года жители Владивостока уже дважды замечали лис в черте города — в районе Баляева. Не исключено, что это было одно и то же животное. За последние два года стало известно о нескольких случаях, одомашненные лисы убегали от хозяев: так, в апреле 2015 года при невыясненных обстоятельствах потерялся лис Вук, а в июне 2016-го умудрилась вырваться на волю лиса Маша из контактного зоопарка «СтранаЕНОТиЯ».