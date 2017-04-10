Названы причины, задержавшие Белоброву

Премьера постановки в «горьковке» была заявлена с участием Ларисы Белобровой, которая заранее значилась в анонсах как исполнительница одной из главных ролей «Драк». Переполненный зал театра будоражили и «электризовали» слухи от якобы «посвященных»: одни завзятые «театралы» утверждали, что Белоброва не едет в Приморье в связи с недавними обысками силовиками одноименного банка «Приморье»; другие договорились до абсурда — мол, Белоброва элементарно не успела выучить роль в отрыве от режиссера и коллег.

Лариса Белоброва не могла не выучить роль, ибо хорошо ее знает по участию в московской антрепризе этой комедии; более того, как говорят, сама Белоброва стала инициатором постановки смешной комедии с вычурным названием на сцене «горьковки».

А в театре им. Горького ИА «Дейта» пояснили, что актриса театра Лариса Белоброва, творчество которой ценят, знают и любят истинные любители театра, обязательно прилетит в Приморье в самое ближайшее время. Апрельский репертуар театра Приморского академического театра имени Горького, как обычно, значим и разнообразен, но только с 12 по 16 апреля ежедневно на сцене краевого театра во Владивостоке будут представлены лучшие и популярнейшие спектакли репертуара «горьковки» с участием народных артистов РФ Александра Славского и Владимира Сергиякова и заслуженной артистки Ларисы Белобровой.

В апрельский заезд, (который состоится накануне дня рождения актрисы), Белоброва в течение пяти дней отыграет на сцене театра своеобразный «бенефис», участвуя в постановках таких спектаклей как комедия «№ 13, или Безумная ночь», трагикомедия «Товарищ», трагикомедия же «Забыть Герострата», комедия «Иванов» и драма «Поминальная молитва».

Василий Буслаев.