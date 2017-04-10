На неделе в Красноярске потеплеет до +15°C

На предстоящей неделе синоптики обещают красноярцам теплую погоду. По данным портала Gismeteo.ru, в понедельник, 10 апреля, в город придет потепление до +7°C. Ближе к вечеру похолодает до +4°C. В этот день будет дуть западный ветер с порывами до 4 м/с.

Во вторник, 11 апреля, погода резко изменится. Метеорологи прогнозируют до +9°C утром и до +15°C днем и вечером. Во второй половине дня возможен небольшой дождь. Западный ветер усилится до 5 м/с.

В среду, 12 апреля, также будет держаться теплая и солнечная погода. Температура воздуха в первой половине дня поднимется до +12…+14°C, ближе к вечеру похолодает до +8°C. Ветер западный до 5 м/с. Более подробный прогноз погоды вы можете посмотреть здесь.

Добавим, что в апреле синоптики обещают красноярцам умеренно теплую погоду. Средняя сумма осадков в городе составит 44 миллиметра.