Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте
В Москве напали на известного ведущего Первого канала
Порошенко выразил опасения в связи с возможными действиями России
8 имен, которые почти одинаково звучат во всем мире
Яна Рудковская вышла в свет в необычном мини-платье (фото)
Гжельский завод выпустил партию фигурок ЖдунаСтатуэтку назвали Гждун
Пост мамы в соцсети спас жизнь ее ребенку
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
Сантехников обяжут работать по ночам
В США заявили о возможности ядерной войны с Россией
СМИ: в Израиле умер известный русский писатель
В моду вошел шробинг: что это такое (фото)
В моду вошла седина, но необычная (фото)
СМИ узнали, какой ответ на удары США в Сирии приготовила Москва
РФ создает «Порубщик» для подавления ПВО врага
«Урал» и КАВЗ создали очень красивую вахтовку
Как парковаться, чтобы не поцарапали машину
Фоторепортажи
10Последствия циклона «Дебби»
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
14События недели в фотографиях
05:37 (мск), источник: ДЕЙТА

С мая военные пенсии в Приморье подрастут

Недавнее повышение военных пенсий состоялось 1 февраля 2017 года, и оно оказалось не последним, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

Повышение пенсии в рамках ее ежегодной индексации оказалось значительно меньше ожидавшегося — на самом деле индексация составила 4%, а не 5,4%, как обещал Кремль.

Напомним, кстати, что военные пенсионеры, уволенные с военной службы до 1 января 2012 года, получают ее не полностью, а с учетом т.н. понижающего коэффициента. Сейчас они получают пенсию с коэффициентом 64%, но к 2035 году те из них, кто доживет и перешагнет 80-летний возрастной рубеж, смогут получать полную пенсию.

Еще одно повышение военных пенсий произошло 1 апреля 2017 года. Оно оказалось скромным, но в целом укладывающимся в нынешние экономические реалии.

Пенсии военным пенсионерам в 2017 году с 1 апреля поднимут на 0,4%.

Напомним: средний размер военной пенсии в РФ составляет 24,5 тысячи рублей. Получается, что майская и дальнейшие пенсии пенсионера в погонах в 2017 году в среднем вырастут еще на 100 рублей в месяц. Немного, но на хлеб хватит….

Вместе с этим военные пенсионеры высказывают жалобы по поводу того, что их пенсии должны расти на уровень инфляции и еще плюс два процента. Однако на практике этого не происходит. В частности, предусмотренные с 1 января два процента уже давно заморожены. Также военные пенсионеры сетуют на то, что могут воспользоваться лишь малой частью из тех льгот, что им положены по закону.

Василий Буслаев.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
На Приморской сцене Мариинки - сплав евроромантизма и восточной чувственности
Великобритания планирует ввести новые санкции против России
Белоруссия рассчитывает получить от России около $1 млрд
ЕС отнесся с пониманием к ракетному удару США по Сирии
Ожидается ряд изменений в Правилах дорожного движения
Близ Ванкувера погибли люди из-за обрушения снежного карниза
Маккейн частично возложил вину за химатаку в Сирии на Белый дом
В Египте ввели чрезвычайное положение
Спорт
Ничья в пользу «Спартака». Как «Краснодар» с ЦСКА поделили очки ЦСКА довольствовался ничьей в Краснодаре и упустил возможность выйти на чистое второе место в таблице РФПЛ
Авто
«Урал» и КАВЗ создали очень красивую вахтовку В августе Группа ГАЗ планирует представить «вахтовый автобус повышенной комфортности» на шасси «Урал-Next»
Hi-Tech
iPhone 8 впервые «засветился» в сети В сеть «утекли» изображения iPhone 8. Вопрос: стоит ли им доверять
Кино
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте 10 апреля на телеэкраны вернется мексиканский телехит 90-х. 65-летняя Мария Сорте, исполнившая главную роль в теленовелле, рассказала «Кино Mail.Ru» о поклонниках из России, карьере в Голливуде и любви к профессии
Недвижимость
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Выдачу бесплатной земли на Курилах приостановили
Сантехников обяжут работать по ночам
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы Наталья Фриске сопроводила свой трогательный поздравительный пост видеоколлажем с фотографией беременной Жанны и снимками маленького Платона.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь