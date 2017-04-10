С мая военные пенсии в Приморье подрастут

Повышение пенсии в рамках ее ежегодной индексации оказалось значительно меньше ожидавшегося — на самом деле индексация составила 4%, а не 5,4%, как обещал Кремль.

Напомним, кстати, что военные пенсионеры, уволенные с военной службы до 1 января 2012 года, получают ее не полностью, а с учетом т.н. понижающего коэффициента. Сейчас они получают пенсию с коэффициентом 64%, но к 2035 году те из них, кто доживет и перешагнет 80-летний возрастной рубеж, смогут получать полную пенсию.

Еще одно повышение военных пенсий произошло 1 апреля 2017 года. Оно оказалось скромным, но в целом укладывающимся в нынешние экономические реалии.

Пенсии военным пенсионерам в 2017 году с 1 апреля поднимут на 0,4%.

Напомним: средний размер военной пенсии в РФ составляет 24,5 тысячи рублей. Получается, что майская и дальнейшие пенсии пенсионера в погонах в 2017 году в среднем вырастут еще на 100 рублей в месяц. Немного, но на хлеб хватит….

Вместе с этим военные пенсионеры высказывают жалобы по поводу того, что их пенсии должны расти на уровень инфляции и еще плюс два процента. Однако на практике этого не происходит. В частности, предусмотренные с 1 января два процента уже давно заморожены. Также военные пенсионеры сетуют на то, что могут воспользоваться лишь малой частью из тех льгот, что им положены по закону.

Василий Буслаев.