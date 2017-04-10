Патрулировать красноярскую набережную полицейские будут с воды

Красноярские полицейские будут следить за общественным порядком с воды — на «вооружение» они получили новый катер. Основной объект охраны — набережная, также будут патрулировать острова Отдыха, Татышев и другие места вблизи реки.

Как рассказали в пресс-службе полиции, на катере «Корвет 750А» установлены проблесковые маячки, громкоговорящее устройство и сирена. Судно с двигателем 250 лошадиных сил сделали в Санкт-Петербурге, весит оно около 2 тонн.

Экипаж катера состоит из 3 человек — они будут непосредственно взаимодействовать с сотрудниками полиции, несущими службу на улицах города.

«Основные функции этого отряда — предупреждать несчастные случаи и, в первую очередь, сохранять жизни людей», — рассказал начальник городской полиции Геннадий Березин.

На патрулирование катер выйдет с наступлением первых теплых дней.